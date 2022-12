Steinhagener Kultur lässt das Land aufhorchen

Das Steinhagener Dritte-Orte-Projekt "Kultur am Kirchplatz" ist im November bei einem Netzwerktreffen von Verantwortlichen aller 26 Projekte des NRW-Förderprogramms in Bergneustadt im Bergischen Land ausgezeichnet worden in der Kategorie "Räume sprengen". Projektmanagerin Jeannine Gehle erklärt: "Wir haben dafür Anerkennung bekommen, weil wir mit 'Krawall im Carree' Räume neu gedacht haben." Auch alle anderen Dritte-Orte-Projekte im Land haben auf die eine oder andere Weise einen Preis erzielt. Die Steinhagener wurden mit einem Gutschein für eine Veranstaltung im nächstgelegenen Dritte-Orte-Projekt in Hövelriege bei Paderborn belohnt.

