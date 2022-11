Steinhagener Künstlerin stellt in Gütersloh aus

Elke Hardieck und Rita Riedel (v.l.) in der Ausstellung im Konrad-Adenauer-Haus in Gütersloh.

Rita Riedel, die aus einer künstlerischen Familie stammt, kommt aus einem kreativen Beruf: Sie ist gelernte Musterzeichnerin für Webereien und Stickereien. In verschiedenen Fortbildungen, zum Beispiel in der Bielefelder Kunsthalle, hat sie ihre künstlerischen Fähigkeiten geschult.

Seit 35 Jahren widmet sich Rita Riedel der Malerei, bevorzugt Acryl auf Leinwand. „Durch das experimentelle Arbeiten mit Farbe löse ich das Gesehene in freie Formen auf“, so die Künstlerin. „Dabei geht es mir nicht um die Wiedergabe von Realitäten, sondern ich lasse mich von Stimmungen, Materialien und Farben anregen und schaffe daraus eine subjektiv veränderte Gegenständlichkeit.“

Inspiration durch die Natur als Leitmotiv

Die Inspiration durch die Natur zieht sich wie ein roter Faden durch die Bilder der Ausstellung. Die überwiegend großformatigen Werke zeigen Landschaftspanoramen mit großen Farbflächen und florale Motive in abstrakter Formensprache. Es sind Gemälde, auf denen, passend zum Titel der Ausstellung, die Grenzen verschwimmen. Menschen gehören nicht zu ihren bevorzugten Motiven. Riedel hat ihre Werke bereits in vielen Ausstellungen gezeigt, sogar in Taiwan im Rahmen einer Gruppenausstellung.

Die Ausstellung ist bis zum Frühjahr 2023 montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, in den Schulferien nach Vereinbarung.