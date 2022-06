Steinhagener Lebenmittelgeschäft Uhlemeyer ist nach 57 Jahren Geschichte

Am 14. Juli soll an der Bergstraße ein "Combi" eröffnen

Steinhagen

Der älteste inhabergeführte Supermarkt in Steinhagen ist Geschichte. Nach 57 Jahren, zunächst lange Zeit an der Waldbadstraße und zuletzt an der Bergstraße ansässig, wird es zukünftig kein Uhlemeyer-Lebensmittelgeschäft mehr geben.

Von Malte Krammenschneider