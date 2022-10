Steinhagener Mädchen spendet Haare für Krebspatienten

Luca Saarmann (10) ist selbst genesen und will Kindern in Chemo-Therapie helfen

Das Mädchen war 2014 selbst an Krebs erkrankt, genauer gesagt: an einem Rhabdomyosarkom, einem Weichteiltumor, der sich bei der damals Zweijährigen im Mundboden bildete. "Man konnte zusehen, wie der Tumor wuchs. Das ging so schnell. Wir waren damals im Urlaub. In der Uniklinik in Rostock wurde die Diagnose gestellt, und dort haben wir auch während der gesamten Behandlung gelebt", berichtet Mutter Christine Saarmann. Erst im Juni 2015 kam die Familie wieder nach Hause zurück. Seit 2016 hat Luca die Chemo-Therapie überstanden. Der Krebs ist zum Stillstand gekommen.