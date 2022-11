Steinhagener müssen mit erheblichen Mehrkosten für 2023 rechnen

Die gute Nachricht: 2022 wird alles noch nicht so schlimm in Sachen Gas und Strom. Kunden der Gemeindewerke Steinhagen haben durch die Soforthilfe der Bundesregierung im Dezember und durch die aufs ganze Jahr gerechnete Mehrwertsteuersenkung keine nennenswerten Erhöhungen zu befürchten - im Gegenteil: Sie bekommen voraussichtlich sogar Geld zurück. Doch das sollten sie besser gleich zurücklegen. Denn 2023 kommt es richtig dicke bei den Gas/Fernwärme- und Strompreisen - oder wie Gemeindewerke-Geschäftsführer Stefan Lütgemeier sagt: "Für 2023 gibt es eine neue Preisrealität."

In diesen Tagen bekommen die Gemeindewerke-Kunden Post von ihrem Versorger, der sie zuletzt vor etlichen Wochen über die Gasumlage informiert hatte - alles hinfällig inzwischen nach den neuen politischen Entscheidungen in Berlin. Doch nun haben die Gemeindewerke neu gerechnet mit der beschlossenen Gas-/Fernwärme-Soforthilfe, die im Dezember 2022 greifen wird, und den Gaspreis- und Strompreisbremsen, die der Bundestag wohl erst am 16. Dezember beschließen wird.