Steinhagener Politik unterstützt Forderungen der Anwohner

Steinhagen

Die Steinhagener Politik steht an der Seite der Anwohnerinitiative „Aktiver Lärmschutz Steinhagen“. Einstimmig hat der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung am Mittwochabend beschlossen, die Forderungen der Anwohner der Bielefelder Straße bei den zuständigen Behörden – Landesbetrieb Straßen NRW und Kreis Gütersloh – voranzutreiben. Zusätzlich sollen eine weitere Verkehrszählung und ein Grobscreening zur Luftqualität in Auftrag gegeben werden – um aktuelle und belastbare Daten zu haben.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold