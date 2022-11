Steinhagener Rathaus  zeigt Flagge

Die Gemeinde Steinhagen beteiligt sich an diesem Freitag mit verschiedenen Aktionen am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Das Rathaus zeigt Flagge: Steinhagen Bürgermeisterin Sarah Süß (re.) und Gleichstellungsbeauftrage Bettina Ruks weisen auf die Aktionen am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hin.

„Gewalt beginnt nicht erst mit Schlägen. Auch Bedrohungen, Belästigungen und Kontrolle durch den Partner oder die Partnerin sind Formen von Gewalt“, sagt Steinhagens Gleichstellungsbeauftragte Bettina Ruks und zitiert Zahlen des Bundesfamilienministeriums: Jede dritte Frau in Deutschland erlebe mindestens einmal in ihrem Leben physische und oder sexualisierte Gewalt – Mädchen und Frauen mit Behinderungen sogar noch zwei bis dreimal häufiger. An diesem Freitag bezieht auch die Gemeinde Steinhagen Stellung gegen Gewalt.

Bei den Grünen wird es Orange

Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und so schließt sich die Gemeinde Steinhagen zum einen der bundesweiten Flaggenaktion von Terre des Femmes an. Zum anderen wird in der Bibliothek, im Schaufenster des Ladens und im Büro der Grünen mit orangefarbenen Schirmen und Warnwesten ebenfalls auf den Internationalen Tag aufmerksam gemacht. „Orange the World“ lautet das Thema des Tages der Vereinten Nationen. „Sonst haben wir Gebäude orange beleuchtet. In Zeiten der Energiekrise geht das nicht“, so Ruks.

Zwei weitere Aktionen: Auf allen digitalen Kanälen der Gemeinde wird zudem seit Tagen das leuchtend orangefarbene Aktionsmotiv der Hotline gegen Gewalt verwendet. An diesem Freitag sind zudem in den digitalen Stelen in der Gemeindebibliothek und im Rathaus Aussagen von Männern zu sehen, die sich gegen Gewalt an Frauen stark machen. Das ist eine Aktion von www.ab-jetzt.org, wie Bettina Ruks erläutert: „Diesmal wird die männliche Seite beleuchtet. Denn wir denken so häufig in Stereotypen. Frauen sind Opfer, Männer Täter. Aber es gibt genug Männer, die sich gegen Gewalt an Frauen klar positionieren“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

Flyer mit Anlaufstellen bei sexueller Belästigung

Indes: Sexuelle Belästigungen erleben Frauen überall – mitunter auch am Arbeitsplatz. Deshalb haben die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Gütersloh einen Flyer erstellt, der an die Hausarztpraxen verteilt werden soll. „Denn die Hausärzte sind diejenigen, an die sich betroffene Frauen bei Krankschreibungen wenden. Wir wollen den Ärzten konkrete Infos zu Rechten und Pflichten, aber auch konkrete Ansprechstellen vor Ort an die Hand geben“, so Ruks. Sie macht deutlich: „Sexuelle Belästigungen sind eine Form von Gewalt und können auch strafrechtlich von Belang sein.“