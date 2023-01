Steinhagener Reitverein mit neuer Geschäftsführerin

Der Pferdesportverein Steinhagen-Brockhagen-Hollen (PSV), nunmehr per Satzungsbeschluss PSV Steinhagen, hat eine neue Geschäftsführerin. Viele Jahre lang hat sich Brigitte Justus in diesem Amt engagiert. Bei der Jahreshauptversammlung im Berghotel Quellental stellte sie sich jetzt nicht wieder zur Wahl. Sandra Hardieck-Schebaum wurde als ihre Nachfolgerin einstimmig gewählt.

Sandra Hardieck-Schebaum tritt Nachfolge von Brigitte Justus an

Als Kassiererin bleibt Brigitte Justus aber weiterhin dem Verein in verantwortlicher Position erhalten. Bei den Vorstandswahlen wurde zudem Celine Stammkötter als zweite Vorsitzende im Amt bestätigt. Vorsitzender Michael Retzlaff, der nicht zur Wahl stand, agierte als Wahlleiter.

Zuvor hatte der Vorstand den Mitgliedern eine positive Kassenlage vorgestellt. 2022 hat der Reitverein zwar umfassende Investitionen in die Infrastruktur vorgenommen. So ist unter anderem eine neue Bande installiert und neuer Boden in der Reithalle verlegt worden. Aufgrund der erfolgreichen Veranstaltungen im Jahr 2022, insbesondere dem sportlich hochkarätig besetzten „Steinhagen Indoors“ im November, schließt der Reitverein aber trotz der Ausgaben für die baulichen Maßnahmen mit einem positiven Jahresergebnis das Geschäftsjahr 2022 ab.

Sommerturnier und Steinhagen Indoors die Highlights

Für das neue Jahr sind bereits viele Veranstaltungen fest geplant, wie der Ü30-Cup am 8. April, die Fohlen- und Stutenschau am 26. Juni und das große Sommerturnier im Juni. Das sportliche Programm im Jahr 2023 komplettieren die beliebten Geländereitertage im September, die Hallenreitertage im Oktober sowie erneut als sportliches Highlight die Steinhagener Indoors vom 10. bis 12. November. "Bei diesem überregionalen Event werden wieder namhafte Reiter der Springsportszene erwartet", kündigte der Vorsitzende an.

Die sportlichen Erfolge der Mitglieder des PSV Steinhagen sind ebenfalls im Rahmen der Jahreshauptversammlung geehrt worden. Daneben standen auch die Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit auf dem Programm. Der PSV dankt seinen Mitglieder für die lange Treue. Ein weiterer Dank galt den Sponsoren und dem Engagement der Mitglieder. "Ohne diesen Einsatz sind Pferdesportveranstaltungen in der Form nicht möglich", so Retzlaff.