Steinhagener „Smartphonedoc“ geht, „Die Leine“ kommt

Julian Wegmann übergibt seinen Laden an Ehefrau Charlotte und eine neue Geschäftsidee

Steinhagen

Acht Jahre lang hat er Handys repariert und mit Zubehör ausgestattet – jetzt schließt der „Smartphonedoc“ Julian Wegmann seinen Laden an der Haller Straße. Die Marktbedingungen haben sich so verändert, dass ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich ist. Das Ladenlokal aber bleibt in der Familie: Ehefrau Charlotte Wegmann übernimmt die Fläche für ein gänzlich anderes Business: Aus dem „Smartphonedoc“ wird „Die Leine“.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold