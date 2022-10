Steinhagener Weihnachtsmarkt wieder in voller Pracht

2020 durfte wenigstens eine XXS-Version mit vier Ständen stattfinden, 2021 mussten die Steinhagener Bürger coronabedingt gänzlich auf den Weihnachtsmarkt verzichten. In diesem Jahr soll er wieder in gewohnter Form veranstaltet werden. Bedingt durch weitere Corona-Vorsicht und durch die erforderlichen Energieeinsparungen allerdings mit kleinen Abstrichen.

Doch weil gerade nach den zwei Coronajahren der Wunsch nach einem zentralen und geselligen Miteinander herrsche, sei man in diesem Jahr voller Hoffnung, dass der traditionelle dreitägige Weihnachtsmarkt in fast gewohnter Weise stattfinden wird, erklärte Katja Tarun, Vorsitzende der gemeinnützigen Aktionsgemeinschaft Steinhagen (AGS), am Dienstag im Rahmen einer Mitgliederversammlung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Bevor sie den bisherigen Planungsstand den zahlreich erschienenen Mitgliedern vorstellte, erinnerte sie an verstorbene Mitglieder wie Bundesverdienstkreuzträger Bernd Beckmann als Mitbegründer vieler sozialer Projekte sowie an Dieter Flöttmann, der dank seines vielfältigen und unermüdlichen bürgerschaftlichen Engagements zum Wohle des Steinhagener Gemeinwesens auch als Vater des Steinhagener Weihnachtsmarktes bekannt geworden ist.