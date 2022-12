Steinhagenerin führt das Haus der Begegnung

Steinhagen

Sie ist bereits seit dem 1. Mai als Sozialarbeiterin für diakonisches Quartiersmanagement tätig und hat die Leitung des Hauses der Begegnung übernommen. Nun wurde Denise Broschat-Bohnenkamp am vierten Advent in der Dorfkiche offiziell in in Amt eingeführt und von der Evangelischen Gemeinde begrüßt.

Von Malte Krammenschneider