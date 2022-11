Steinhagens Jecken geben wieder Vollgas

Steinhagen

"Chefärztin Dr. Dornfelder" läuft in Ganzkörper-Schutzmontur auf, an ihrem Gürtel baumeln gleich drei Spritzen. So sehr die Pandemie auch Steinhagens Jecken zu schaffen gemacht hat - in ihrem Respekt einflößenden Kostüm und hinter der Maske strahlt fröhlich Meike Eßler. Denn die Mitglieder des Karnevals-Clubs Cronsbach-Funken (KCCF) blicken nach vorn, wollen "nach zwei verbrannten Jahren", wie es "Präsi" Ingo Eßler jun. ausdrückt, jetzt wieder voll loslegen - und wie Phönix aus der Asche steigen. Eine Steilvorlage für das aktuelle Motto.

Von Volker Hagemann