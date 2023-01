Steinhagens leiseste Party

Silent Reading Party - eine Party des stillen Lesens: Was soll das sein? Und wie soll das gehen?, fragt sich mancher. Ein Gemeinschaftserlebnis bei einer Tätigkeit, die man doch eigentlich allein macht: Kann das Funktionieren? Tatsächlich ist das Format aus den USA nach Auskunft von Manuela Heinig auch in Deutschland mancherorts schon sehr erfolgreich. Wie in Osnabrück, wo die Stadtbibliothek seit 2017 das gemeinsame stille Lesen inzwischen regelmäßig anbietet: "Da scheint es Fans zu geben", so Heinig.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert