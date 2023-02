Steinhagens leiseste Party ein voller Erfolg

Sonst ist es hier laut, sehr laut sogar. Die Räume sind stets geflutet mit Gesprächen und Musik. Am vergangenen Dienstagabend aber breitet sich Stille im Steinhägerhäuschen aus: Zwischenzeitlich bis zu 35 Frauen und Männer sitzen mit einem Buch in der Hand an den Tischen und lesen. Jeder für sich und doch in Gemeinschaft. Steinhagens erste Silent Reading Party - "ein gelungenes Experiment", sagt Gastwirt Jonka Boge am Ende des Abends.

In Ruhe in der Kneipe ein Buch lesen - eine ungewöhnliche Veranstaltung verlangt nach Wiederholung

Eine ungewöhnliche Veranstaltungsform, die aus den USA kommt, in Deutschland bereits hier und da in Städten Fuß fasst. Vielleicht ja auch in Steinhagen. Die Gemeindebibliothek und das Steinhägerhäuschen versuchen sich in ihrer ersten Kooperation als Trendsetter. Um kurz nach 18 Uhr sind am Dienstagabend bereits um die 20 Lesefreundinnen und -freunde versammelt, etliche weitere folgen. Sie suchen sich ein bequemes Plätzchen, bestellen Kaffee oder ein Glas Wein und lassen den Blick nochmal über den Büchertisch der Bibliothek schweifen. Gespannt sind sie alle auf das, was da kommt.