Steinhagens neue Kultur- und Veranstaltungsmanagerin

Ein Sprung ins kalte Wasser war das zwar nicht – die Verantwortung lag noch in der Hand ihrer Vorgängerin. Aber Jacqueline Lewald musste sich gleich mit hineinstürzen in die Vorbereitungen des Heidefestes, als sie am 1. August ihre Stelle als neue Kultur- und Veranstaltungsmanagerin im Steinhagener Rathaus antrat – und am Ende dann auch alleine schwimmen.

Jacqueline Lewald ist 29 Jahre alt und wohnt mit ihrem Lebengefährten in Bielefeld. Dort ist sie auch geboren und aufgewachsen. In Enger ist sie zur Schule gegangen, danach hat sie in Lüneburg studiert und dort den Bachelor in Kulturwissenschaften gemacht. In Mönchengladbach folgte das Masterstudium Kulturmanagement und -pädagogik.