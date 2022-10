Steinhagens neuer Klimaschutzmanager

Seit dem 15. Juli ist der 26-Jährige aus Schleswig-Holstein als Nachfolger von Gabriele Siepen im Steinhagener Rathaus - seine erste Stelle. Studiert hat Christopher Evers Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Ökologie und Nachhaltigkeit in Oldenburg und mit dem Bachelor abgeschlossen. Im Masterstudium hat er Nachhaltigkeitswissenschaften (das heißt eigentlich: Systainability, Oeconomies and Managment) draufgesattelt und sich in seiner Masterarbeit mit klimaneutralen Unternehmen beschäftigt. Das mag ihm in Steinhagen zugute kommen, denn hier wird schließlich gerade ein nachhaltiges Gewerbegebiet mit hohen Klimakriterien entwickelt.

