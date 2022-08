Streit um künftige Nutzung des Straßenrands

Bielefelder Straße in Steinhagen: Für Radfahrstreifen würde Straßen NRW auch Parkstreifen opfern – viele Anwohner wollen die aber behalten

Steinhagen

Gut gefüllte Besucherreihen im Ratssaal bewiesen am Donnerstagabend im Steinhagener Bauausschuss, wie riesig das Interesse an der Planung für die Bielefelder Straße ist. Es wurde hitzig diskutiert. Herausgekommen ist am Ende weniger als erhofft.

Von Volker Hagemann