Ein außerordentliches Konzert ist für kommenden Sonntag, 13. November, in der Dorfkirche Steinhagen vorgesehen. Willem Schulz aus Melle spielt um 18 Uhr auf seinem Cello die "Töne der Vergebung" - eine musikalische Lesung, die einen (familien-)historischen Hintergrund hat.

Gerade herrscht wieder Krieg in Europa, tausende junge Menschen werden auf fragwürdige Befehle hin aufeinander los gehetzt, um zu morden und ermordet zu werden. Genauso musste auch 1940 ein junger Medizinstudent in seinen Semesterferien als Sanitäter an die Front, um die zerfetzten Körper der Soldaten notdürftig zu flicken.