Technischer Defekt in Steckdose

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz am späten Donnerstagabend in Steinhagen - wegen einer Steckdose.

Ein Anwohner in der Egbertstraße hatte um Hilfe gebeten, weil eine Steckdose fühlbar warm geworden war und es verschmort roch, wohl kein Gerät angeschlossen war. „Es war absolut richtig, uns anzurufen“, sagte der stellvertretende Gemeindebrandmeister Andreas Kramme.

Ein Einsatz zur Brandverhütung: Denn tatsächlich stellten Mitglieder des Löschzugs Steinhagen fest, dass ein technischer Defekt in der Steckdose vorlag. Die Feuerwehr klemmte die Steckdose ab, so dass nichts weiter passieren konnte. Alles weitere werde ein Elektriker erledigen müssen, so Kramme.