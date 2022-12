Trotz aller Unwägbarkeiten: Steinhagen will große Investitionen stemmen

Steinhagen

Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich die Steinhagener Haushaltsplanung für 2023 bewegt - von allen als nötig erachtete Investitionen in ungeahnter Höhe etwa in die Schulen sowie zukunftsweisende Ausgaben etwa in den Klimaschutz einerseits, so viele von durch Krisen und Krieg hervorgerufene Unsicherheiten wie nie zuvor andererseits. Und so tragen alle Fraktionen den Haushaltsplan für das kommende Jahr mit. Einzig Alexander Alt (AfD) stimmte dagegen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold