Trotz doppelt so vieler Wunschzettel: Spendenbereitschaft ist ungebrochen

Steinhagen

Drastisch steigende Energiekosten und die Inflation zwingen viele Menschen dazu, jeden Euro zweimal umzudrehen. Umso eindrucksvoller ist diese Nachricht: Die Steinhagener unterstützen auch in solchen Zeiten weiterhin diejenigen, die mit noch viel, viel weniger auskommen müssen. Obwohl dieses Jahr am „Wunschbaum“ im Rathaus doppelt so viele Wunschzettel von Kindern hingen, können jetzt all diese Wünsche erfüllt werden.

Von Volker Hagemann