TSG Steinhagen feiert ihr 40-jähriges Bestehen

Steinhagen

Für die TSG Steinhagen gibt es einen Grund zum Feiern: 40 Jahre besteht die aus einem VHS-Kurs hervorgegangene Trimmsportgemeinschaft nun schon und bringt seine aktuell 35 Mitglieder nach wie vor in Bewegung. Zwar nicht mehr so ambitioniert wie in der 1980er und 90er Jahren, jedoch nach wie vor hochmotiviert und mit viele Freude am gemeinsamen Sport treiben.

Von Malte Krammenschneider