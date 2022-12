TSV Amshausen drängt auf Kleinspielfeld

Die geplante Erweiterung der Umkleiden am Sportplatz in Amshausen ist erst einmal wieder vom Tisch – nicht, dass sie nicht nach wie vor nötig wäre. Im Gegenteil. Doch sie soll zurückgestellt werden. Und eine andere Investition ist viel dringender: das Kleinspielfeld anzulegen.

Das machte jetzt TSV-Vorsitzender Friedrich Böckhaus in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Sport und Kultur deutlich. „Wir bitten, den Beschluss zum Sportlerheim zurückzustellen, weil wir derzeit planen, das alte Sportlerheim zu renovieren, mit weiteren Umkleiden auszustatten und ein kleineres neues Sportlerheim am Hauptplatz zu bauen“, so Böckhaus.