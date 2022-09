Unbekannte Täter entwenden Schmuck in Steinhagen

Die Polizei sucht Hinweis auf die bislang unbekannten Täter, die am vergangenen Freitag in ein Wohnhaus am Heimchenweg in Steinhagen eingedrungen sind.

Einbruch in Haus am Heimchenweg

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Freitag, 16. September, irgendwann in der Zeit von 15.20 bis 22.30 Uhr in ein Haus am Heimchenweg eingebrochen. Die Einbrecher gelangten, wie die Polizei mitteilte, gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Entwendet wurde Schmuck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.