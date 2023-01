Autofahrer erleidet Schwächeanfall

Steinhagen

Am Sonntagmorgen ist in Brockhagens Zentrum noch eine regelrechte Spur der Verwüstung zu erkennen. Ein umgefahrenes Verkehrszeichen und mehrere Bäume, die abgeknickt am Boden liegen, sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich hier an der Brockhagener Straße am Samstagabend, 7. Januar, ereignet hat.

Von Volker Hagemann