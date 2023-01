Ultraschallgerät aus Steinhagen hilft Frauen im Senegal

Steinhagen

Die Steinhagener Frauenärztin Dr. Susanne Feidicker setzt sich auch für die Gesundheit von Frauen im Senegal ein. Bereits zum zweiten Mal hat sie ein Ultraschallgerät, das sie in ihrer Praxis durch ein neues ersetzt hat, gespendet. Thiendella Diop, der aus dem Senegal stammt und seit vielen Jahren in Steinhagen lebt, hat den Kontakt hergestellt und sorgt für den Transport in das westafrikanische Land.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold