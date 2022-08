Verabschiedung im Matthias-Claudius-Haus Steinhagen

Solange es das Steinhagener Matthias-Claudius-Haus gibt, (fast) solange gehört Bernd Fimmel dazu. Eine Institution im MCH. Jetzt geht der examinierte Altenpfleger – Pflegefachkraft heißt das heute – in den Ruhestand.

Nach 38 Jahren geht Altenpfleger Bernd Fimmel in den Ruhestand

Die Kollegen würdigen seinen Abschied mit einer Fotowand: Bernd Fimmel geht in Ruhestand.

Am Mittwoch war das große Abschiedsfest. 1978 wurde das Matthias-Claudius-Haus gegründet, 1979 fing der damalige Abiturient als Ehrenamtlicher an. „Ich wollte immer irgendwas mit Menschen machen“, sagt er.

Seine soziale Ader hatte der Steinhagener früh entdeckt und entschied sich nach dem Abitur für Zivildienst. Den ersten Teil absolvierte er im Krankenhaus in Nienburg an der Weser, den zweiten Teil im Matthias-Claudius-Haus – um fortan zu wissen, dass nicht die Kranken-, sondern die Altenpflege sein Ding werden würde. „Im Krankenhaus sind die Patienten gleich wieder weg. In der Altenpflege aber begleitet man Menschen über einen längeren Zeitraum und hat sehr intensiv Kontakt.“

Geprägt von Heimleiter Ulrich Huck

Pflegehelfer im Marienheim Halle zur Überbrückung, dann das Fachseminar für Altenpflege im Johanneswerk – und zum Anerkennungsjahr 1983 war Bernd Fimmel wieder im Matthias-Claudius-Haus. Seit 1984 ist er als Pflegefachkraft in der Einrichtung beschäftigt – 38 Jahre im Matthias-Claudius-Haus in den unterschiedlichsten Tätigkeiten. Ulrich Huck, langjähriger und hochgeschätzte Heimleiter, hat auch auf ihn großen Eindruck gemacht: „Als Mensch hat mich Ulrich Huck geprägt wie kaum ein anderer.“

In vielen Funktionen war der heute 63-Jährige im MCH tätig. „Ich habe im Haus alles durch“, sagt er. Praxisanleitung gehörte zu seinen Aufgaben ebenso wie die Mitarbeitervertretung (auch mal mit dem Vorsitz), er war Wohnbereichsleiter und stellvertretender Pflegedienstleiter. Als Qualitätsmanager hat er ebenfalls gearbeitet. „Das war eine neue Erfahrung“, sagt er: „Man muss immer neugierig bleiben.“

Großes Lob an das Miteinander im Team

Die Motivation, in dem zu Recht als aufreibend bezeichneten Pflegeberuf zeitlebens zu arbeiten, findet er nicht nur in der Zugewandtheit zu Menschen: „Es ist ein großartiges Miteinander, das wir hier im Team haben. Trotz der Bedingungen ist es ein schöner Beruf.“ Dass der Druck zugenommen hat, das hat auch er deutlich gespürt: „Früher hatte man mehr Hilfe. Die Zivis waren eine große Stütze ebenso wie die Auszubildenden zum Diakon.“ Wieder mehr Zeit zu haben für die Bewohner, das wünscht Bernd Fimmel seinen Kollegen: „Das wäre ein Segen.“

Nun hat Fimmel, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder, viel Zeit für die Familie und das Enkelkind (zweieinhalb) und für Leidenschaften wie den Fußball (HSV) und die Musik, am liebsten Blues-Rock.