Viele Talente in der Klavierklasse in Steinhagen

Steinhagen

Zur „Offenen Stunde am Flügel“ der Kreismusikschule Gütersloh hat die Klavierklasse von Claudia Poppen jüngst in den Ratssaal eingeladen und präsentierte den zahlreich erscheinenen Zuhörern, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben.

Von Malte Krammenschneider