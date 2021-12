Viele Wünsche an das Christkind

„Die sind genauso blond wie vorher, vielleicht sogar ein bisschen heller,“ erzählt Papa Marc Blume. Und das mit großer Erleichterung: Schließlich war das sechsjährige Mädchen lebensbedrohlich erkrankt, erst fünf Monate sind seit der rettenden Stammzellenspende vergangen. Und jetzt sitzt sie schon wieder fröhlich unter dem Weihnachtsbaum, den sie größtenteils selbst geschmückt hat.

Für die Eltern Alexandra und Marc Blume läuft das Leben schon seit vielen Monaten ganz anders, als sie es sich vorgestellt haben. Seitdem ihr Töchterchen Feelia die Diagnose bekommen hat, unter dem Myelodysplastischen Syndrom zu leiden, haben Angst, Hoffen, Bangen, das Erleben großer Hilfsbereitschaft und viel Optimismus ihr Leben geprägt. MDS, wie die Krankheit abgekürzt wird, ist oft eine Vorstufe von Leukämie. Nur eine Stammzellenspende gilt als langfristige Heilungs-Chance. Im Mai dann die frohe Botschaft aus der Uniklinik Münster: ein Spender ist gefunden.

Mit Hilfe der Deutschen Knochenmark-Spenderdatrei (DKMS). Nach vielen klinischen Tests, Voruntersuchungen, Therapien – auch einer „Chemo“ – und akribischen Vorbereitungen kann sie Ende Juli operiert werden.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Marc Blume, der sein Töchterchen in die Uniklinik begleitet hat und dafür viele Wochen unbezahlten Urlaub nehmen musste. Und gibt damit auch die Prognose der behandelnden Ärzte wider. Mama Alexandra hat derweil zu Hause in Steinhagen die Wohnung umgekrempelt, denn durch das zunächst mal heruntergefahrene Immunsystem ist beispielsweise Teppichboden tabu. Beides ein enormer Kostenaufwand, den die kleine Familie, zu der auch noch Feelias Halbschwestern Saskia (23) und Svenja (22) gehören, nur durch Freunde, freiwillige Helfer und auch Spendenaktionen bewältigen konnte (das WB berichtete mehrfach).

Jetzt ist das tapfere Mädchen wieder zu Hause, lebt allerdings ganz anders als andere Sechsjährige. Eigentlich wäre sie ja nach den Sommerferien eingeschult worden. Daran war natürlich nicht zu denken. Ihre Klassenkameraden in der Grundschule am Laukshof hat sie bisher nur von weitem gesehen. Zuletzt, als sie ihr Papa im Bollerwagen an der Schule vorbei gezogen hat. Da gab es durchs Fenster nur ein gegenseitiges Zuwinken. „Vor der Turnhalle war sie besonders traurig“, erzählt Marc Blume.

Unterricht hatte Feelia anfangs nur in der Uniklinik Münster, wo eine angestellte Lehrerin ständig in dem weitläufigen Gebäudekomplex unterwegs ist, um mit den kranken Kindern dort zu lernen. In Steinhagen kennt Feelia ihre Lehrerin nur vom Bildschirm. Seit gut vier Wochen ist Homeschooling angesagt. Allein im Kinderzimmer übrigens. Montags, mittwochs und freitags gibt es Unterricht über das neue iPad, das die Schule zur Verfügung gestellt hat. „Wir versuchen, die Hausaufgaben dazwischen irgendwie abzuarbeiten“, berichtet der Papa. Klappt natürlich nicht immer, denn nach wie vor müssen die Blumes fast jeden zweiten Tag in die Klinik nach Münster. Frühmorgens geht es los in Steinhagen, Papa fährt, Töchterchen schläft noch ein bisschen auf der Rückbank.

Strenge Hygienemaßnahmen

Denn weiterhin bekommt Feelia Tacrolimus, ein Medikament, dass das Immunsystem runterfährt, um ein Abstoßen der implantierten fremden Stammzellen durch die körpereigene Abwehr zu verhindern. Die Dosis wird in winzigen Schritten gesenkt, aber unter ständiger ärztlicher Aufsicht. Und immer wieder wehrt sich der kleine Körper, bildet dabei auch unschöne Hautirritationen, die mit einer Cortison-Salbe behandelt werden. „Das ist noch nicht dramatisch, aber diese Reaktion kann auch Organe angreifen“, schildert der Vater die Situation.

Kleiner Affe "Api" ist immer dabei

Und so bewegt sich Feelia fast nur im Kreis ihrer Familie. „Zu Hause müssen wir enorm aufpassen, gleich an der Wohnungstür steht ein Spender mit Desinfektionsmitteln“, schildert Marc Blume nur den Anfang der strengen Hygienemaßnahmen. Nicht nur Corona ist für Feelia eine dauernde Gefahr. Und so muss auch ihr bester Freund so manche zusätzliche Wäsche über sich ergehen lassen. „Api“, der Affe mit den langen Armen, begleitet sie schon fast ihr ganzes Leben, war natürlich auch mit in der Klinik. Dort musste er dreimal pro Woche in die Waschmaschine. Sicher ist sicher.

Und weil man mit allem rechnen muss, steht auch der geschmückte Weihnachtsbaum schon seit Anfang Dezember im Wohnzimmer der Blumes. Falls Feelia doch außerplanmäßig noch mal in die Klinik muss. Was das Christkind doch hoffentlich zu verhindern weiß.