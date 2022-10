Vierzügigkeit der Realschule Steinhagen wieder Thema

Die Gemeinde Steinhagen hat eine neue Schulentwicklungsplanung in Auftrag gegeben – und zwar speziell eine für die Realschule Steinhagen. Ein weiterer Schritt in Richtung Beantragung der dauerhaften Vierzügigkeit.

Das Fachbüro Gebit aus Münster soll dabei den Bedarf nach einer Vierzügigkeit der Schule einerseits innerhalb der Gemeinde, andererseits überörtlich überprüfen. Dazu rät ein Rechtsgutachten, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte, um die Möglichkeiten der Einrichtung eines vierten Zuges an der stark nachgefragten Realschule zu klären. Am Mittwoch, 26. Oktober, wird über das Thema im Schulausschuss gesprochen, der ab 17.30 Uhr im Ratssaal tagt.