Von Bademänteln zu Bands und Oldtimern

Jahrzehntelang war die Immobilie als Weberei Niemann & Harde, später Florex, ein Begriff, hier war einer von Steinhagens größten Arbeitgebern ansässig. Ende April 1990 meldete die Florex Frottier GmbH Konkurs an. Von einer Münchner Bank erwarb Investor Karl-Heinz Esdar im Herbst 2017 das 34.000-Quadratmeter-Areal, den Kaufpreis will er nicht nennen. Seitdem erweckt Esdar die frühere Industriebrache an der Waldbadstraße 9-13 mehr und mehr zu neuem Leben. Der Bielefelder bietet hier mehrere unterschiedlich große Einheiten zur Miete an. Der 66-Jährige – nicht verwandt mit SPD-Politikerin Wiebke Esdar – hat sich vor 27 Jahren auf die Restaurierung klassischer Fahrzeuge, vor allem Mercedes-Benz der 1950er bis 70er Jahre, spezialisiert. Seine in Bielefeld beheimatete Werkstatt soll demnächst nach Steinhagen verlagert werden.

