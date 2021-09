Von frischen Forellen und edlen Krebsen

Die großen Scheren und der glänzende Rückenpanzer passen zu ihrem Namen: Einige der letzten „Deutschen Edelkrebse mit Emsblut“ – so ihre korrekte Bezeichnung – hat Dr. Stefan Kontowski in einigen der Teiche am Forellenweg gefunden und pflegt sie weiter. „Sie können nur in saubersten Teichen leben, in freier Wildbahn kommen sie kaum noch vor“, erklärt der neue Pächter der Fischzucht in Amshausen. Sie werden wegen ihrer Seltenheit vorerst nicht verkauft und sollen als Besatzkrebse für unbelastete Gewässer dienen. Zu haben sind hier seit Anfang Dezember aber wieder all die anderen Leckereien: Forellen und Lachsforellen, frisch und geräuchert, Saiblinge und Karpfen etwa. Ebenso gibt es in dem kleinen Hofladen Wels- und Zanderfilet, Aal und Lachs.

Über den Neustart der Forellenzucht Schlichte – die blickt auf eine etwa 180-jährige Tradition zurück – freuen sich neben der Familie Kontowski auch die Eigentümerin Roberta Schlichte und ihr Ehemann David Somhegyi-Schlichte: „Es hängt unheimlich viel Herzblut an dem Betrieb“, betont Roberta Schlichte. „Schon Axel Grether und zuvor dessen Vater haben über Jahrzehnte Großartiges geleistet, sind weit über Steinhagen hinaus bekannt geworden. Schön, dass das jetzt weitergeführt wird!“

Auch Stefan Kontowski kennt den Betrieb am Forellenweg seit Jahrzehnten: „Als Kind war ich regelmäßig bei Familienangehörigen in Amshausen zu Besuch und habe an der Teichanlage geholfen“, erinnert sich der 55-Jährige, der aus dem Sauerland stammt und bis vor kurzem in Lemgo lebte. Als Doktor der Agrarwissenschaft war er zuletzt als Pflanzenzüchter in der Saatgutbranche beschäftigt. „Ehrenamtlich habe ich außerdem als Lkw-Fahrer Hilfstransporte ins Baltikum gefahren. Als wir vor eineinhalb Jahren in Litauen beim Fischräuchern zusammensaßen, erinnerte ich mich wieder an die Schlichte‘sche Forellenzucht“, berichtet er. Das Thema ließ ihn nicht los, und so machte er sich im Sommer 2019 erneut auf nach Amshausen und kontaktierte Familie Schlichte. „Wir waren uns innerhalb weniger Wochen einig“, freut sich Roberta Schlichte über den fachkundigen Nachfolger in Amshausen, schließlich sollte die Anlage wieder neu zum Leben erweckt werden.

Also zog Stefan Kontowski mit seiner Frau und den beiden erwachsenen Kindern nach Amshausen – und spuckte kräftig in die Hände: „Mit Familie, Bekannten, örtlichen Firmen und Unterstützung der Schlichtes haben wir die Sache angepackt: Wir haben seit Oktober 2019 in ungezählten Arbeitsstunden die Ufer der etwa 20 Teiche erneuert, die Teiche entschlammt, Frischwasserleitungen und Stromverteilung auf dem Gelände erneuert“, zählt er auf. Unterstützung kam von niemand Geringerem als – Axel Grether. Der packt auch weiterhin beratend mit an: „Ich habe das hier so gerne gemacht – klar, dass ich helfe, wenn man mich fragt“, strahlt der 73-Jährige.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Seit Anfang Dezember ist die Forellenzucht wieder regulär geöffnet: mittwochs von 13 bis 17 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr, sonntags von 10 bis 12 Uhr. An Heiligabend und Silvester ist bis 14 Uhr geöffnet, an den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt geschlossen. Bestellungen für die Festtage müssen übrigens bis spätestens 20. Dezember erfolgen.

All das wussten schon an den ersten Öffnungstagen zahlreiche Kunden zu schätzen. Übrigens auch Familie Schlichte selbst: „Frischer als direkt vom Erzeuger geht es nicht. Man weiß, woher der Fisch stammt“, betont David Somhegyi-Schlichte. Stefan Kontowski will die Teichanlage weiterhin als ökologische Fischwirtschaft betreiben: „Vom Jückemühlenbach fließt hervorragendes Wasser durch die Teiche. Wir füttern mit natürlichen Proteinen, ohne Chemie. Lange Transportwege fallen weg – das ist Klimaschutz.“

Und der neue Pächter hat weitere Pläne: „Wenn es so weiterläuft, möchten wir einen Mitarbeiter einstellen und mit einem Verkaufswagen Märkte und andere Veranstaltungen besuchen.“ Näheres per E-Mail: fisch@t-online.de.