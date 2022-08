Von Kronen, Brücken und Zucchini

Dr. Gerd Wübben ist nun wirklich ein lieber Kerl, einfühlsam obendrein – und doch hätten sich viele Menschen vor einem Besuch in seiner Praxis am liebsten gedrückt: Er ist Zahnarzt. Nach 29 Jahren endet nun für ihn und seine Frau Maike diese Ära.

Ein bisschen Abschiedsschmerz bleibt: Maike und Dr. Gerd Wübben verabschieden sich zumindest beruflich aus der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis in Steinhagen. Das große Foto, das sie hier halten, zeigt (von links) ihre Kollegen Rainer Worlitschek, Dr. Andreas Wübben, Dr. Gerd Wübben und den inzwischen verstorbenen Dr. Bernhard Wübben. Heute müsste auf das Foto zusätzlich Dr. Klara Mathies.

Eher als geplant ziehen sich die beiden beruflich zurück, Ende Juni griff Gerd Wübben zum letzten Mal zu Pinzette, Bohrer und anderen Instrumenten, die in der Beliebtheitsskala der Patienten weit hinten rangieren. „Dabei will ich für die Patienten doch nur das Bestmögliche“, muss der 57-Jährige selbst über diesen nicht bei jedem sofort zündenden Satz lachen. „Aber im Ernst: Hinterher sind die Patienten meist glücklich, dass ihnen geholfen wurde oder dass sie überhaupt zur Vorsorge gekommen sind.“ Das mache seinen Beruf so erfüllend.