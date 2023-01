Von Steinhagen aus in die ganze Welt

Auf dem Acker in Sandforth soll künftig ein wesentlicher Teil der weltweiten Erfolgsstrategie des Landmaschinenherstellers Claas (weiter)wachsen. In direkter Nähe zur bestehenden Claas Academy auf dem Hof Kienker, wo seit 20 Jahren Schulungen für Teilnehmer aus ganz Deutschland stattfinden, ist jetzt die einzige Trainingsstätte des Harsewinkler Konzerns für Vertriebsmitarbeiter aus aller Welt im Bereich Traktoren entstanden.

Zwei Hallen wurden dafür gebaut und mit einem umfassenden Maschinenpark und modernster Medientechnik ausgestattet. Bisher wurden die Vertriebler in Évreux in Frankreich an Traktoren geschult. Dass der Bereich nun komplett nach Steinhagen wechselt, begründet Brain Wain, der Leiter der Global Claas Academy, mit Synergieeffekten ganz praktischer Art wie auch mit der Nähe zur Central Academy am Stammsitz in Harsewinkel.