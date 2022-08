Steinhagen

Mampfred ist ein Hase, und er begleitet als Maskottchen ein neues Angebot der Gemeindebibliothek Steinhagen. „Lese-Spaß“ heißt es am Kirchplatz 26a und in Brockhagen in der Alten Dorfschule von Montag, 29. August, an.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold