Vorsitzender Ralph Schmidt macht nun doch weiter

Steinhagen-Brockhagen

Entgegen seiner Ankündigung vom vergangenen Jahr, seinen Posten als Vorsitzender niederlegen zu wollen, ist Ralph Schmidt bei den Vorstrandswahlen des TuS Brockhagen nun erneut zur Wahl angetreten - und von etwa 70 anwesenden Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung einstimmig in seinem Amt bestätigt worden. Unter großem Applaus versicherte Schmidt in der Mehrzweck-Turnhalle, auch in den kommenden zwei Jahren im Dienste des TuS und seiner aktuell 889 Mitglieder stehen zu wollen. Hans-Heino Bante-Ortega legte derweil sein Amt als zweiter Vorsitzender nieder, weiß es jedoch bei seiner Nachfolgerin, Claudia Herzog, in guten Händen.

Von Malte Krammenschneider