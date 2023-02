Was sagen die Steinhagener Fraktionen zur Kreissparkassen-Resolution?

Steinhagen

Die Bürgermeister von vier Altkreis-Kommunen haben in einer Resolution mehr Transparenz im Verfahren um eine mögliche Fusion der Kreissparkassen Halle und Wiedenbrück gefordert – aber auch eine Berücksichtigung der Kommunen in den Strukturen. Am Mittwoch, 22. Februar, wird der Resolutionsentwurf in Steinhagen im Gemeinderat beraten. Das WESTFALEN-BLATT hat vorab die Fraktionsvorsitzenden nach ihrer Meinung gefragt.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold