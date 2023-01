Steinhagen

Die Böllerwürfe in der Silvesternacht auf ehrenamtliche Feuerwehrleute im Einsatz, sorgen zurecht für Empörung. Diese für unsere Sicherheit sehr wichtigen ehrenamtlichen Helfer verdienen in der Tat mehr Wertschätzung, doch bitte nicht nur in politischen Sonntagsreden.

Ein Kommentar von Stefan Küppers