50 Jahre besteht die Städtepartnerschaft zwischen Steinhagen und dem holländischen Woerden in diesem Jahr: Herbert Mikoteit erinnert sich an die Anfänge. Und die liegen vor allem in persönlichen Kontakten der Wasserballer.

Am 22. August 1964 war Herbert Mikoteit das erste Mal in der holländischen Stadt Woerden. Das weiß er deshalb noch ganz genau, weil er als Wasserballer für den Schwimmclub Steinhagen-Amshausen (SCSA) dort an Wettkämpfen teilnahm. Seitdem war er vielfach in Woerden: als Sportler, als SCSA-Vorsitzender, als Politiker – und an diesem Samstag reist er in einer neuen Rolle: als Reiseleiter der Bürgerfahrt.