Wechsel im Generationenbüro in Steinhagen

Am Donnerstag wird die 64-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin Nadine Kuster fängt zum 1. Januar an. „Das Generationenbüro ist die Anlaufstelle für alle sozialen Belange in Steinhagen“, beschreibt Regina Fleer-Meyer ihre Stelle.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch