Weihnachtsbeleuchtung ja - aber in LED

Ein Bild vom Kirchplatz aus der Adventszeit 2020 mit damals angestrahlter Dorfkirche: Den beleuchteten Tannenbaum wird es vom Weihnachtsmarkt an über Wochen in jedem Fall geben, die Lichterketten in den Häusergiebeln, bisher mit Glühbirnen, werden gegen sparsames LED ausgetauscht.

Das hat Bürgermeisterin Sarah Süß angekündigt. Ohnehin sei die Beleuchtung auf modernes und sparsames LED-Licht bereits umgestellt oder werde es noch - insofern erwartet sie auch keine Kostenexplosion in der Stromrechnung der Gemeinde durch die zusätzlichen Lichter am Kirchplatz und Marktplatz. Vielfach wird bekanntlich in Städten und Gemeinde wegen der hohen Energiepreise ein Verzicht diskutiert. In Steinhagen sieht man das jedoch anders.