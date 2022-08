Wer will beim Steinhagen-Quiz mitmachen?

Steinhagen

Die ersten Teams haben sich bereits gefunden – aber es dürfen gerne noch mehr werden, betont Thomas Milse. Er wird zu Weinmarkt und Heidefest am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, das große Steinhagen-Quiz moderieren, an dem jeder teilnehmen kann. Am besten, man meldet sich jetzt noch schnell an.