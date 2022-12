Wie ein Steinhagener Verbrauchermarkt Energie spart

Das Ziel ist definiert: Um 20 Prozent will der Steinhagener Combi seinen Energieverbrauch im nächsten Jahr senken. Das Maßnahmenpaket besteht aus einer Vielzahl von Teilen, die zum Teil jetzt bereits greifen. „Wir wollen Energie sparen, um gesund über den Winter zu kommen“, sagt Inhaber Dirk Isringhausen.

Welche Herausforderungen ein Verbrauchermarkt in der derzeitigen Krise zu bewältigen hat, das berichtet der selbstständige Einzelhändler im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. „Es sind spektakuläre Zeiten, die nicht auf Steinhagen bezogen, sondern als besondere Situation in Europa zu sehen sind“, so Isringhausen: „Das müssen wir organisieren und lösen.“