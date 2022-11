Wie fahrradfreundlich ist Steinhagen?

Steinhagen

In Sachen Fahrradfreundlichkeit erhielt die Gemeinde Steinhagen vor zwei Jahren von den Bürgern lediglich die Schulnote 3,67 - eine äußerst unbefriedigende "Vier plus" also. Wie sicher oder unsicher fühlen sich Radfahrer in Steinhagen aktuell? Welche Stellen sind besonders gefährlich, was sollte geändert werden? Das können alle Interessierten jetzt wieder auflisten und bewerten: beim erneuten Fahrradklima-Test. Der ADAC und die Gemeinde rufen zur Teilnahme auf.

Von Volker Hagemann