Wie lässt sich "Willkommen sagen" im Detail leben?

Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst in der Steinhagener Dorfkirche kamen mehr als 100 Besucher noch beim traditionellen Neujahrsempfang im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zusammen. Von links: Wolfgang Stark (Neuapostolische Kirche), Annette Molks (Landeskirchliche Gemeinschaft Steinhagen), Andreas Hoenemann (Pfarrer Brockhagen), Jörg Diekmann (Neuapostolische Kirche), Diakon Heinrich Bittner (katholischer Pastoralverbund Stockkämpen), Superintendent Dr. André Heinrich und Steinhagens Pfarrerin Kirsten Schumann.

Der ökumenische Gottesdienst in der Dorfkirche ist für die nächsten Monate vorerst der letzte hier gewesen. Denn bis Palmsonntag am 2. April gilt auch in Steinhagen die Winterkirche. Die sonntäglichen Gottesdienste werden bis dahin in das Dietrich-Bonhoeffer-Haus an der Brockhagener Straße verlegt.