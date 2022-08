Wie man Feuer macht und Comics zeichnet

„Wir begleiten das Heidefest und ergänzen das Bühnenprogramm mit Mitmachaktionen“, kündigt Jeannine Gehle, Projektmanagerin von Kultur am Kirchplatz, an. So stehen am Sonntag, 4. September, von 11.30 bis 14.30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen spannende handwerkliche Tätigkeiten an: „Mach mal Feuer“ und „Bau dein Steinzeitmesser“. Aktionen, die nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen Spaß machen dürften. „In der Zeit, in der auf der Bühne Kinderprogramm ist, setzen wir mit unseren Aktivitäten aus“, sagt Jeannine Gehle.

