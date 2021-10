Labradorhündin Eli bekommt sechs Welpen nach Pensionsaufenthalt

Wenn Verena und Dennis Kroos und ihre Tochter Zoey in diesen Tagen in die große Hundekiste im Wohnzimmer schauen, dann sind sie einerseits völlig hingerissen: Denn dort sehen sie ihre Eli, eine blonde zierliche Labradorhündin, und sechs kleine pechschwarze Welpen.

Doch andererseits sollten Mo, Keks, Mütze, Nala, Nemo und Thea gar nicht da sein – die Kinderstube ist das Ergebnis eines zweiwöchigen Aufenthalts des Labradormädchens in einer Hundepension in der Nähe von Steinhagen in den Sommerferien. Unfreiwillig sind die Kroos‘ Hundeeltern geworden – und damit sind sie nicht einverstanden.