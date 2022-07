Willkommen in der Glaubensgemeinschaft mit "Ströher Taufwasser"

Superintendent Dr. André Heinrich und Pastorin Petra Isringhausen taufen in Steinhagen unter freiem Himmel neun Kinder

Steinhagen

„Schön, dass wir heute so viele Taufen zelebrieren können! Man kann sehen, dass hier richtig was los ist“, freut sich Superintendent Dr. André Heinrich über die Resonanz auf die Freiluft-Taufe auf dem Ströhen in Steinhagen. Familie, Freunde, Taufpaten – sie alle lassen sich diesen feierlichen Moment für ihre Schützlinge nicht entgehen.

Von Malte Krammenschneider