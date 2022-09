Verschiedene Bürgermeistergenerationen repräsentieren die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Steinhagen und Woerden. Von links Victor Molkenboer (seit 2013 in Woerden), Klaus Besser (1994 - 2020 in Steinhagen), Sarah Süß (seit 2020 in Steinhagen), Hans Schmidt (2005 - 2013 in Woerden) und Heinrich Consbruch (1982 - 1994 in Steinhagen).

Foto: Gerhards