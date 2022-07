Wenn es nur eine merkwürdige Begebenheit gewesen wäre, könnte man an Zufall glauben. Aber inzwischen ist es eine Vielzahl an Vorfällen und Beobachtungen, die die Pferdehalterinnen und -halter in Sandforth und in der Patthorst in Alarmbereitschaft versetzen.

„Wir haben Angst um unsere Pferde“, sagt Stefanie Bartolain. Denn sie fürchten Diebstahl oder Verletzung ihrer Tiere. Sie appellieren an Radfahrer und Spaziergänger, die Augen offenzuhalten und verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei zu melden.

Mehrfach sind Fahrzeuge gesehen worden, die am Rande der schmalen Wirtschaftswege in Sandforth und der Patthorst parkten, Unbekannte, die sich für die Pferde interessierten. Zweimal waren es dunkle Kombis, die auf einem zugewucherten Weg hinter dem Hof Schaefer und am Landweg zwischen Sandforth und Künsebeck standen. Ein Pärchen saß darin.

Erst geparkt und beobachtet, dann schnell weg

Die wohl auffälligste Beobachtungen machten Stefanie Bartolain und die Hofgemeinschaft am Montag vor einer Woche gegen 14.30 Uhr, als ein weißer Transporter an einer unwegsamen Stelle am Ende eines Pfades hinter den Koppeln stand. Ein Mann blickte über die Weiden. „Er stand bestimmt zehn Minuten lang dort. Ich bin dann mit einigen anderen auf ihn zugegangen. Als er uns sah, stieg er ein und fuhr schnell davon“, schildert die Pferdehalterin. Sie hat sofort die Polizei benachrichtigt. „Aber die Polizei sagte, dass das Kennzeichen nicht zu einem weißen Transporter passt. Vielleicht war es gefälscht oder gestohlen.“

Am gleichen Tag gab es bei der Familie Schaefer einen merkwürdigen Anruf auf dem Festnetz. Die kleine Tochter war am Telefon. Eine Frauenstimme fragte, ob die Eltern zu Hause wären. „Ein Rückrufversuch des Vaters ergab später, dass es die Handynummer überhaupt nicht gibt“, sagt Stefanie Bartolain.

Zu dem wohl beunruhigendsten Vorfall kam es am vergangenen Freitagabend gegen 22 Uhr. Der löste eine Suchaktion der Polizei aus. Eine Pferdebesitzerin hatte an einem Hof am Landweg beobachtet, dass jemand die Haflinger auf der Weide fotografierte und mit Gras an den Zaun zu locken versuchte. Stefanie Bartolain und ihre Freundin Nicole Kreuter beschreiben den Mann als 1,80 Meter groß, dunkelhaarig, bekleidet mit einem grauen Jogginganzug. „Wir haben sofort die Polizei gerufen. Die waren schnell hier, aber sie haben ihn nicht mehr erwischt. Wir sind dann gemeinsam mit der Polizei alle Wege abgefahren. Ohne Erfolg“, schildert Nicole Kreuter.

„Vielleicht haben die Vorfälle ja eine ganz einfache Erklärung. Wir wären so erleichtert, wenn sich zum Beispiel der Fahrer des Fahrzeugs bei uns melden würde“, sagt Stefanie Bartolain. Aber die Erfahrungen der Pferdehalter sind auch diese: dass es skrupellose Pferdediebe gibt, die auf Bestellung handeln, Pferde stehlen und nach Osteuropa bringen. Die Strukturen seien bandenmäßig, mafiös organisiert.

Gerade haben sie von aktuellen versuchten Pferdediebstählen im Raum Bad Lear gehört. Die beiden Pferdefreundinnen erinnern aber auch an die Häufung von Pferdediebstähle vor einigen Jahren im Raum Herford. Zwei Pferde sind später in Polen wiedergefunden worden. „Verstört, mit Brandwunden“, so Bartolain. Ihr Schimmel ist 2018 in Hollen in einem Offen-Stall offenbar angegriffen worden und hatte einen tiefen, lebensbedrohlichen Schnitt am Hals.

Spielt die Nähe zur Autobahn eine Rolle?

Auch in Herford ist die Autobahn nah – ebenso wie in Sandforth. „Man ist doch schnell an der Auffahrt in Künsebeck oder durch die Patthorst in Steinhagen“, zieht Nicole Kreuter eine Verbindung zwischen der Häufung auch anderer Delikte wie Geldautomatensprengungen oder den brachialen Einbruchsversuchen beim Juwelier in Steinhagen und dem schnellen Fluchtweg über die Autobahn.

Zuwegungen zu Weiden haben die Pferdehalter zum Teil verbarrikadiert, Strom auf den Zäunen gebracht, Bewegungsmelder und Wildkameras installiert, so dass sie alarmiert werden, wenn sich nachts auf den Koppeln etwas bewegt. „Die Pferde nachts in den Stall zu bringen, ist keine Option. Da hätten es Diebe noch leichter. Auf der Weide können die Tiere immerhin weglaufen“, so Stefanie Bartolain.

Appell der Polizei: verdächtige Beobachtungen sofort melden

Der Gütersloher Polizeisprecher Marc Kohnert sagte dem WESTFALEN-BLATT, dass es keine konkreten Vorfälle bei Pferdediebstählen oder Anzeigen im Kreis Gütersloh gebe. Aber er sagt auch, dass die Polizei sofort zur Stelle sei, wenn sie aufgrund verdächtiger Beobachtungen gerufen werde. Derzeit sieht die Polizei zwar keinen konkreten Handlungsbedarf. Aber: „Wir appellieren, wenn jemand verdächtige Beobachtungen macht, sofort die Polizei zu rufen. Dann haben wir auch die Chance, eine Personalienfeststellung zu machen.“